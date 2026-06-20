旧名鉄百貨店本店が入居していた名古屋駅前の名鉄バスターミナルビル（名古屋市中村区名駅）に、三重県と名古屋市で店舗展開する高級スーパー「サポーレ」の出店が決まった。ビル所有者の名古屋鉄道が明らかにしたもので、オープンは2026年冬の予定だ。事実上白紙に戻された名鉄名古屋駅周辺の再開発計画が再始動するまでの間、駅前のにぎわい維持に貢献してもらう。【こちらも】名鉄名古屋駅の再開発が開業時期未定に、資材費高