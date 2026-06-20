現地６月19日にボストン・スタジアムで行なわれた北中米Ｗ杯グループＣ第２節で、初戦でブラジルと１−１で引き分けたモロッコ代表と、ハイチに１−０で勝利したスコットランド代表が対戦した。Ｃ組の１位は森保ジャパンのいるＦ組の２位、Ｃ組の２位はＦ組の１位とラウンド32（決勝トーナメント１回戦）で激突。日本のファンの視線も集まるなか、先制したのはモロッコ。開始２分、ブラヒムのパスに抜け出したサイバリが丁寧な