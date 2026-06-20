決勝Ｔで日本と対戦の可能性あるモロッコ、スコットランドを１−０で下す！ 開始２分の得点が決勝弾に！【Ｗ杯】
現地６月19日にボストン・スタジアムで行なわれた北中米Ｗ杯グループＣ第２節で、初戦でブラジルと１−１で引き分けたモロッコ代表と、ハイチに１−０で勝利したスコットランド代表が対戦した。
Ｃ組の１位は森保ジャパンのいるＦ組の２位、Ｃ組の２位はＦ組の１位とラウンド32（決勝トーナメント１回戦）で激突。日本のファンの視線も集まるなか、先制したのはモロッコ。開始２分、ブラヒムのパスに抜け出したサイバリが丁寧なコントロールから右足を一振り。強烈な一撃をゴール左上に突き刺した。
勢いに乗るモロッコは、なおも攻め続ける。17分、ブラヒムのロングボールにハキミが走り込んだが、わずかに合わず。35分には、敵陣でボールを奪った流れから、ゴール前まで持ち運んだサイバリがラストパス。反応したエル・カンヌスが右足で狙うが、決めきれない。
一方のスコットランドは、なかなかチャンスを作れない。45＋１分にロバートソンのクロスにマギンが右足で合わせて、ようやく１本目のシュートを記録したが、大きく枠を外れた。
試合はモロッコの１点リードで折り返す。
迎えた後半、立ち上がりからモロッコが主導権を握る。50分、左サイドを突破したエル・カンヌスの折り返しからサイバリがダイレクトシュートを放つ。しかし、これは惜しくもクロスバーにヒット。52分には、ハキミの右CKからエン・カンヌスがヘッドで狙うが、GKガンにセーブされた。
その後は、同点弾を狙うスコットランドが攻勢を強める。64分、ペナルティアーク付近でマクトミネイのパスを受けたクリスティが右足でシュートを打つが、枠を捉えられず。84分にはペナルティエリア内右でマクリーンの縦パスを収めたマクトミネイが鋭いシュートでゴールに迫るも、モノにできなかった。
結局、後半はスコアボードが動かず、１−０でモロッコが勝利。同国は24日にハイチと激突する。
対する敗れたスコットランドは同日にブラジルと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
Ｃ組の１位は森保ジャパンのいるＦ組の２位、Ｃ組の２位はＦ組の１位とラウンド32（決勝トーナメント１回戦）で激突。日本のファンの視線も集まるなか、先制したのはモロッコ。開始２分、ブラヒムのパスに抜け出したサイバリが丁寧なコントロールから右足を一振り。強烈な一撃をゴール左上に突き刺した。
一方のスコットランドは、なかなかチャンスを作れない。45＋１分にロバートソンのクロスにマギンが右足で合わせて、ようやく１本目のシュートを記録したが、大きく枠を外れた。
試合はモロッコの１点リードで折り返す。
迎えた後半、立ち上がりからモロッコが主導権を握る。50分、左サイドを突破したエル・カンヌスの折り返しからサイバリがダイレクトシュートを放つ。しかし、これは惜しくもクロスバーにヒット。52分には、ハキミの右CKからエン・カンヌスがヘッドで狙うが、GKガンにセーブされた。
その後は、同点弾を狙うスコットランドが攻勢を強める。64分、ペナルティアーク付近でマクトミネイのパスを受けたクリスティが右足でシュートを打つが、枠を捉えられず。84分にはペナルティエリア内右でマクリーンの縦パスを収めたマクトミネイが鋭いシュートでゴールに迫るも、モノにできなかった。
結局、後半はスコアボードが動かず、１−０でモロッコが勝利。同国は24日にハイチと激突する。
対する敗れたスコットランドは同日にブラジルと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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