「OTOTEN2026」が6月19日に東京国際フォーラムで開幕。会期は21日まで。最新のオーディオ機器などが集まるイベントで、入場は無料(来場事前登録必要)。ここでは、JVCケンウッドやクリプトン、ディーアンドエムホールディングスなどのブースをレポートする。 JVCケンウッドのブースでは、「JVCKENWOOD Anniversary」の一環として、ケンウッドの懐かしのコンポやハイコンポなどを展