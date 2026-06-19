飼い主さんがお仕事をしていたら、助けを求めにきたワンコ。どうやら同居猫の姿が見えないことを心配しているようで…？愛を感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で37万1000回再生を突破。「可愛すぎる」「仲良し」「ほっこり」といった声が寄せられています。 【動画：仕事中『猫がいない、一緒に探してほしい』と訴えにきた大型犬→必死に探し続けた結果…愛を感じる行動】 仕事中にワンコが助けを求めてきて… Y