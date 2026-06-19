観光庁は6月18日、JTB（ジェイティービー）に対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課すにあたり、聴聞を実施すると発表した。2025年9月2日から9月4日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行で、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした、旅行業法第13条第3項第2号違反。三重営業所に9日間の業務停止処分