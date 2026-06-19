浅草寺に期間限定の特別自動販売機が登場株式会社伊藤園は19日、ドジャースの大谷翔平投手が2025年シーズンに放った63本のホームランをモチーフにした「お〜いお茶」の特別自動販売機を、東京都台東区の浅草寺に設置したと発表した。世界で唯一、全63種類のデザインを選んで購入できる仕様となっており、7月20日までの期間限定で登場する。今回の設置は、22日から販売開始となる「お〜いお茶 大谷翔平ホームランボトル」の発売