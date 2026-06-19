「拾ってもらえてラッキー」「いま、チームはすごく状態が良くて優勝争いができています。これから夏場を迎え、この球場（ベルーナドーム）はかなり暑くなります。そこで落ちないよう、最後までチームのために貢献する１年にしたいと思っています」そう表情を引き締めるのは、埼玉西武ライオンズの平沢大河（28）だ。西武移籍2年目の今季、4月5日に1軍に昇格すると抜群の存在感を発揮。4月は14試合に出場し、47打数17安打、打率３