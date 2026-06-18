moon dropが、バンド史上初となるコンセプトツアー＜moon drop concept oneman live「⽉までラブストーリー」＞の追加公演を開催することを発表した。本日、＜月までラブストーリー＞の愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO公演が行われ、札幌、仙台、広島、福岡での追加公演がアナウンスされた。これまで開催してきた東名阪クアトロ公演は、東京が“初恋・⽚想い・⻘春編”、⼤阪が“失恋・メンヘラ・未練編”、愛