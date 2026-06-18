清春がツアー＜余る程に楽園＞の後編スケジュールおよび、特別公演＜all time songs library＞の開催を発表した。清春はデビュー30周年アニバーサリーにともなう黒夢再始動と並行して、2025年から2026年にかけて約100公演という驚異的なツアーを敢行している。そして2026年にスタートしたツアー＜余る程に楽園＞前編は、2月から6月にかけて18公演が行われた。この前編に続くかたちで発表されたのが、全国各地を巡る＜余る程に楽園