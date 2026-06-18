「インテグラ」19年ぶりに復活！ホンダは2026年3月5日、米国で生産しているアキュラブランドの高性能モデル「インテグラ タイプS」を日本市場に導入し、2026年後半から順次発売することを発表しました。インテグラは1985年に初代モデルが登場して以来、スタイリッシュなデザインや優れた走行性能で、日本だけでなく北米でも高い人気を集めてきた歴史あるモデルです。【画像】超カッコいい！ これが「新型インテグラ タイプS」