（台北中央社）歌手の工藤静香が17日、台北市内で開かれた「ちびまる子ちゃん原作40周年」特別展の開幕記者会見に出席した。工藤は特別展のために、登場キャラクターたちのステージ衣装をデザイン。会見には「まる子」と同じデザインの特注衣装を身にまとって登場し、会場を沸かせた。工藤は衣装デザインについて、40周年を記念した台北での特別展でキャラクターたちの衣装を用意できたことを「本当にうれしく思う」と笑顔。作品の