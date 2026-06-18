長きにわたって世界中を魅了し続けている“クイーン・オブ・ポップ”ジャネット・ジャクソンの来日公演＜JANET JACKSON JAPAN 2026＞。6月14日のＫアリーナ公演のスペシャルゲストとして、かねてからジャネット・ジャクソンへのリスペクトを表しているダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRSTが出演した。オフィシャルからのレポートをお届けする。「Rondo」の鐘の音が鳴り、凄みのあるSHUNTOの口上と共に、BE:FIRST の6人がゆっくりと