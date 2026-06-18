レインズインターナショナル（横浜市西区）が運営する焼き肉チェーン「牛角」が、平日限定メニュー「焼肉酒場セット」を頼んだ人を対象に「スタミナWガーリックカルビ」（ハーフサイズ）をプレゼントするキャンペーンを6月22日から期間限定で行います。【画像】コレで2178円！？肉＆ホルモン…豪華・ボリュームありすぎ！しかも飲み放題付き！「焼肉酒場セット」の詳細を見る！「焼肉酒場セット」は、「居酒屋感覚で気軽に