カンテレ・フジテレビ系全国ネット『土曜はナニする!?』（毎週土曜前8：30）内で4日から始まるアニメ『パンの赤ちゃん』の新キャラクター＆声優キャストが一挙解禁された。【動画】新キャラクター＆声優解禁！第２弾ティザー映像“アナタの週末を楽しくするお手伝い！”をコンセプトに、最新トピックスをお届けする生活情報バラエティー。その番組内でレギュラー放送するオリジナルアニメ『パンの赤ちゃん』は、無知で、臆病