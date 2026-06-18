TAOYA日光霧降は、半露天風呂付客室など7室を新設し、7月10日にリニューアルオープンする。新客室はベッドタイプの洋室で、スイート半露天風呂付フォース1室、ジュニアスイートツイン1室、スーペリアツイン（定員3名）2室、スーペリアツイン3室。広さは29.60平方メートルから83.03平方メートルで、最大定員は2名から4名までとし、全室禁煙でシャワーブースを備える。スイート半露天風呂付フォースの半露天風呂は温泉ではない。宿泊