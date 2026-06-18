ロバート・ダウニー・Jr.、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』成功の鍵はドクター・ドゥームにあり ─ 「映画は悪役次第」 マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）に帰ってくるロバート・ダウニー・Jr.が、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ（原題）』で演じるヴィクター・フォン・ドゥーム／ドクター・ドゥームについ