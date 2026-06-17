2300人以上の犠牲者を出した鹿児島大空襲から17日で81年です。遺族らは、鹿児島市の慰霊碑に花を手向け、空襲による犠牲者を追悼しました。17日、鹿児島市のみなと大通り公園にある「人間之碑」の前には、市の代表者や、遺族など約40人が集まりました。鹿児島市は1945年に8回の空襲を受けました。中でも、17日深夜の空襲は最も被害が大きく、2316人が犠牲となりました。（鹿児島市遺族会吉見文一会長）「命をかけて戦って