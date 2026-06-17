最新の農業機械を集めた展示会が秋田市で始まりました。情報通信技術を活用して効率的に作業を行うスマート農業に対応した機種も並んでいます。今年で37回目を迎えたJA農業機械大展示会。40のメーカーの最新モデルなど約4,000点が並んでいます。AI人工知能や人工衛星を活用したシステムを搭載したトラクターです。衛星からの情報を収集して機械に読み込ませることで、適切な肥料の量や作物の生育状況を確