ハーランドがW杯デビュー戦で圧巻ゴール

ノルウェー代表は現地時間6月16日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でイラク代表と対戦し、4-1で勝利した。

この試合でFWアーリング・ブラウト・ハーランドがW杯デビュー戦で衝撃ゴールを決めたなか、「やっぱり怪物だった」「理不尽力が半端じゃない」など注目を集めている。

ハーランドにとって初のW杯。一進一退の攻防となったハイドレーションブレーク明けの前半29分、ノルウェーは素早い攻撃を見せると左サイドをコンビネーションで崩してゴール前にラストパスを供給。ハーランドが相手GKと最終ラインの間に走り込んで押し込み、W杯での初得点になる先制点を奪った。

そして前半43分、ハーランドが相手GKまでプレスをかけてブロックしたボールがそのままゴールに吸い込まれて追加点。W杯デビュー戦で圧巻の活躍を見せた。SNSでも「理不尽力が半端じゃない」「得点王目指して」「分かってても止まらない」「初出場で今大会の得点王あるなぁ」「やっぱり怪物だった」「ハーランドがエグい」など多くの声が上がり、怪物と称されるハーランドが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）