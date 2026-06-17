16日夜、関東地方で震度5弱を観測した地震の影響で、山形新幹線は上下3本に最大48分の遅れが出ました。17日は始発から平常通りに運転しています。16日午後7時46分ごろ、茨城県南部を震源とする地震が発生し、震度5弱を群馬県太田市や埼玉県加須市などで観測しました。山形県内では、米沢市、上山市、村山市、南陽市、山辺町、中山町、白鷹町で震度1を観測しました。震源の深さは50キロで、地震の規模を示すマグニチュードは5