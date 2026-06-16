福山市保健所は6月16日、ツネイシしまなみビレッジで集団食中毒が発生したと発表した。6月11日の夕食として提供された食事が原因とみられ、喫食した1グループ233人中97人から、主に腹痛や下痢などの症状が現れたという。有症者の共通食はこれらの食事に限られ、便からはウエルシュ菌が検出された。提供した食事は、市内で飲食店営業を行うあおぞらが自社施設で調理した後、ツネイシしまなみビレッジに搬入し、提供していた。提供メ