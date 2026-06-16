岡山市役所 岡山市は、市立の放課後児童クラブで、夏休み期間中の昼食として有料で弁当を提供する取り組みを試験的に行う方針を6月定例市議会の一般質問で明らかにしました。 保護者の負担軽減が狙いで、市が事前に行った保護者アンケートでは92％が利用の意向を示していて、希望する弁当価格は500円程度が最も多かったということです。 市は現在、弁当を製造・配送する事業者を募集していて、メニューにつ