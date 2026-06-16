6月14日、タレントのボビー・オロゴン容疑者が、知人女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交等の疑いで逮捕された。2度めの逮捕という衝撃のなか、ボビー容疑者が過去に出演した番組メンバーに、時の流れを感じる声が寄せられている。

「各社の報道によれば、ボビー容疑者は4月21日、千葉県内の住宅で女性に性的暴行を加えたとして逮捕されたとのことです。女性は、ボビー容疑者に呼び出されて住宅に入ったところ、体を触られるなどの被害にあったといいます。ボビー容疑者は『事実はまったく違います』と否定しており、今後の調査が待たれるところです」（芸能担当記者）

2020年、元妻への暴行容疑による逮捕を含め、2度めの逮捕となったボビー容疑者。このところ、バラエティ番組で姿を見かける機会も増え、復帰ムードが漂っていただけに、世間の衝撃は大きかった。

そんななか、Xではボビー容疑者が過去に出演した情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）の告知投稿が再注目され、そこに写っているゲストの並びが話題を呼んでいる。

2018年11月3日、Facebookに投稿された告知文では、《濃厚なキャラクターを持つ男達が、濃厚なグルメを食べまくる「濃厚グルメツアー!!」》とつづられており、出演者たちの写真が添付されていた。そこには、ボビー容疑者のほか、元ジャングルポケット・斉藤慎二被告、NONSTYLE・井上裕介と、当時、番組キャスターを務めていた岩田絵里奈が写っていた。

くしくも岩田アナ以外のゲスト陣は、スキャンダルで世間を騒がせたことのある人物たち。井上は2016年12月、自身が運転する車でタクシーに衝突、そのまま逃走。2017年、道路交通法違反（ひき逃げ）と自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで書類送検された。

井上は、調べに対し「事故を起こしたことを世間に知られたら、たいへんなことになると思った」と、逃げたことを認めている。最終的には不起訴処分となり、3カ月の謹慎期間を経たのち、芸能活動に復帰した。

「2020年には、ボビー容疑者が元妻への暴行容疑で逮捕されました。当時、元妻が報道陣に対し『長年にわたりDVを受けてきた』と激白したことも話題になりました。ボビー容疑者は暴行を否定しましたが、罰金10万円の判決をうけ、2025年には離婚が成立しています。子どもたちの親権を失い、元妻へ財産分与として7200万円の支払い命令が下されています。

斉藤被告は2024年10月、ロケバス内で20代女性へ性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの疑いで書類送検され、現在、公判がおこなわれています。斉藤被告は『同意してくれていると思った』などと起訴内容を否認し、同意の有無が争われている段階です」（同前）

井上は、批判を乗り越え復帰することができたが、斉藤被告やボビー容疑者には、今後、険しい道のりが予想される。それにしても、浮き沈みが激しい芸能界とはいえ、奇妙な偶然もあるものだ……。