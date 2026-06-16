ファミリーマートは6月16日、「ポケモン GO ギフトカード」を購入して応募すると抽選でゲーム内で使用できる道具セットが当たるキャンペーンを開始した。「ポケモン GO ギフトカード」を購入&応募で"道具セット"が当たるキャンペーン○「ポケモン GO ギフトカード」購入で"道具セット"が当たるOS/Android 向けの位置情報ゲームアプリ「ポケモン GO」専用のポケモン ギフトカードを7,000円分購入し、専用Webページから応募をす