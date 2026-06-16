徳島の伝統工芸を知ってもらおうと6月16日、園児が藍染を体験しました。藍染を体験したのは、徳島市の白うめ幼稚園の年長組17人です。幼稚園では、園児に徳島の伝統工芸を知ってもらおうと、毎年、近くの工房で藍染体験を行っています。園児たちは職人の手ほどきをうけながら、藍染めのTシャツづくりに挑戦しました。「58・59・60、上げます」鮮やかな藍色に染まると園児らは大きな歓声をあげていました。（園児）「楽しかった」「