【写真】目黒蓮のREGZA広告ビジュアル／目黒が投稿したオフショット 他 REGZAの公式SNSが更新。Snow Manの目黒蓮を起用した広告ビジュアルが公開され、注目を集めている。 ■目黒蓮の巨大広告が東京メトロ丸ノ内線に登場 投稿では「東京メトロ丸ノ内線に #レグザ の広告ビジュアルが掲出中！」と報告。広告は6月21日のお昼頃まで掲出予定だという。 車内上部に吊るされた広告では、目黒は黒のインナーをパンツにイン