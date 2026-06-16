2回までに3点を奪われるも…タッカー＆ロハスに一発【MLB】ドジャース 4ー3 レイズ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地レイズ戦に「1番・指名打者」で出場。4打数無安打に終わった。チームは逆転勝ちを収めた。相手先発マルティネスと対戦した第1打席では外角チェンジアップを打って右飛。3回先頭の第2打席では外角カットボールで三ゴロに打ちとられた。5回1死の第3打席で