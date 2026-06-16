議員定数について検討してきた大分県議会の調査会は16日、「現行維持」とする結論を議長に報告しました。 【写真を見る】大分県議会の議員定数は「現行維持」調査会が議長に報告 来年春に実施される県議会議員選挙に向けて、県議会は去年9月に調査会を立ち上げ、人口減少が進む中での議員定数のあり方を議論してきました。 各会派の意見を取りまとめ、16日は嶋幸一議長に「現行維持」とする結論を報告しました。また、人口減