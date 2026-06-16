軽井沢で活動しているスポーツコミュニティ軽井沢（SC軽井沢クラブ）は、カーリングの強豪としてよく知られているスポーツクラブだ。一方で、競技活動以外でも、“軽井沢こども未来基金”を立ち上げ、子どもの体験格差をなくすため、困難な状況にある子どもたちにスポーツと文化芸術に触れる機会提供を行う活動を行っている。どんな活動なのか、同クラブの真山嘉昭氏にお話を伺った。子どもたちのために、各所と協力し活動施設や小