ももいろクローバーZの新曲「会心の一劇」が、7月3日(金)午前0時より配信リリースされることが決定した。本楽曲は2026年7月より放送開始となるTVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』のオープニング主題歌に決定している。「会心の一劇」は、作詞をzoppとMaho Hamaguchi、作曲を豊森裕介とDannie Mayのマサ、編曲を同じくDannie Mayの田中タリラとマサが務めた。仲間やライバルと切磋琢磨して生まれる成長や壁を乗り越える様子が目に浮