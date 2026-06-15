ももクロ、『炎の闘球女 ドッジ弾子』主題歌「会心の一劇」を配信リリース
ももいろクローバーZの新曲「会心の一劇」が、7月3日(金)午前0時より配信リリースされることが決定した。本楽曲は2026年7月より放送開始となるTVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』のオープニング主題歌に決定している。
「会心の一劇」は、作詞をzoppとMaho Hamaguchi、作曲を豊森裕介とDannie Mayのマサ、編曲を同じくDannie Mayの田中タリラとマサが務めた。仲間やライバルと切磋琢磨して生まれる成長や壁を乗り越える様子が目に浮かぶようなアニメの世界観ともリンクする闘志溢れる楽曲となっている。また、本日6月15日(水)より一部のサブスクリプションサービスにて事前登録の受付がスタートされた。
配信に先立ち公開されたジャケット写真は、『炎の闘球女 ドッジ弾子』の原作者であり、ももクロの大ファンでもあるこしたてつひろによる描き下ろし。ももクロメンバーが作中で激闘している気迫あふれるビジュアルだ。
『炎の闘球⼥ ドッジ弾⼦』は、伝説のドッジボール漫画「炎の闘球児 ドッジ弾平」の正統続編。弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾⼦が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する、現代版熱⾎ドッジボール漫画。WEB漫画サイトの週刊コロコロコミックにて隔週⽉曜連載中で、2026年7⽉よりTVアニメ化が決定している。
本日発売された月刊コロコロコミック7月号では、ももクロとドッジ弾子がコラボした描き下ろしイラストデザインうちわが付録されているので、あわせてチェックしてほしい。
■New Single「会心の一劇」
2026年7月3日(金)配信スタート
Pre-Add/Pre-Save https://mcz.lnk.to/kaishin
TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』オープニング主題歌
作詞：zopp、Maho Hamaguchi
作曲：豊森裕介、マサ
編曲：田中タリラ、マサ
◾️TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』
原作：こしたてつひろ「炎の闘球女 ドッジ弾子」
小学館「週刊コロコロコミック」連載中
闘球、それは史上最強の格闘球技。
かつて数え切れぬ闘球伝説が生まれ、人々を熱狂させたー
そして今、新たな物語が幕を開ける!!
主人公は“一撃弾平”の娘“一撃弾子”
父から受け継いだ熱きソウル、令和にぶっ放てッ!!!
超エネルギッシュ×スカッと爽快
燃えて、笑って、ちょっぴり泣ける!?
・放送情報
TOKYO MX：7月6日(月)より毎週月曜深夜23時から放送
MBS：7月7日(火)より毎週火曜深夜27時から放送
BS11：7月6日(月)より毎週月曜深夜23時から放送
アニメ公式
HP：https://dodge-danko.com/
X：https://x.com/dodge_danko
■New Single「SECOND ROUTE」
2026年6月17日(水)0時配信スタート
https://mcz.lnk.to/second_route
プロ野球・読売ジャイアンツ・田中将大投手2026年シーズン登場曲
作詞：K2DN. （ヨミ：カツドン）
作曲：K2DN. （ヨミ：カツドン）
編曲：K2DN. （ヨミ：カツドン）/ corin.
◾️『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』LIVE Blu-ray & DVD
発売日：2026年8月19日（水）
購入：https://mcz.lnk.to/MC25BD
特設サイト：https://mcz-release.com/video/momoiro_xmas_2025
Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE Blu-ray
品番：KIXM-655〜7
収録枚数：3枚組
価格：\13,500（税込）
音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch
[特典映像]：リニアPCM 2ch
［DVD］
Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE DVD
品番：KIBM-1152〜6
収録枚数：5枚組
価格：\13,500（税込）
音声：リニアPCM 2ch
＜映像特典＞
メイキング映像（仮）
＜セットリスト＞
【DAY1：2025年12月20日（土）】
1. 今宵、ライブの下で
2. Wee-Tee-Wee-Tee
3. MOON PRIDE
4. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」
5. Cosmic Commotion
6. サンタさん -ZZ ver.-
7. 夢の浮世に咲いてみな
8. MYSTERION
9. サラバ、愛しき悲しみたちよ
10. Heroes
11. 月色Chainon
12. 一粒の笑顔で…
13. 白い風
14. idola
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
16. CONTRADICTION
17. 僕らのセンチュリー
18. レナセールセレナーデ
19. 可視光線
20. 月と銀紙飛行船
＜ENCORE＞
21. L.O.V.E.
22. HOLIDAY
23. いちごいちえ
24. モノクロデッサン -ZZ ver.-
【DAY2：2025年12月21日（日）】
1. 今宵、ライブの下で
2. Wee-Tee-Wee-Tee
3. MOON PRIDE
4. Event Horizon
5. Cosmic Commotion
6. サンタさん -ZZ ver.-
7. 夢の浮世に咲いてみな
8. MYSTERION
9. サラバ、愛しき悲しみたちよ
10. Heroes
11. 月色Chainon
12. きみゆき
13. 白い風
14. idola
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
16. CONTRADICTION
17. SECRET LOVE STORY
18. レナセールセレナーデ
19. 可視光線
20. 月と銀紙飛行船
＜ENCORE＞
21. L.O.V.E.
22. 泣いちゃいそう冬
23. いちごいちえ
24. モノクロデッサン -ZZ ver.-
関連リンク
◆ももいろクローバーZ オフィシャルサイト
◆ももいろクローバーZ オフィシャルX
◆ももいろクローバーZ オフィシャルInstagram
◆ももいろクローバーZ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ももいろクローバーZ オフィシャルTikTok