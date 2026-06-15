ヨルシカが、2025年9月から10月に開催したn-bunaの朗読と楽曲演奏を織り交ぜたコンセプトライブ＜ヨルシカ LIVE TOUR 2025「盗作 再演」＞の模様を収録したライブ映像作品を9月30日にリリースする。本作にはライブ本編を収録したDisc1、ライブ内の『「盗作」楽曲パート』『「盗作」朗読パート』のみを視聴できるDisc2に加え、本公演の演出映像『「盗作」ライブビデオ』をDisc3に収録。Blu-ray/DVD初回限定盤は、デジパックに加え、