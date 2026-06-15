新潟・富山・石川・福井の小学5・6年生対象…応募期間は6・19〜7・162024年からNPB2軍に参入しているオイシックスは15日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日・神宮球場、ジャイアンツタウンスタジアム）に出場する「オイシックス新潟アルビレックスBCジュニア」セレクションの実施要項を発表した。1次選考では従来の動画審査に加え、株式会社ヒマラヤが実施する「第15回ピッチング＆スイングスピード