主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。「余命３ヶ月」を宣告され、息子の入学式には立ち会えないと思っていた主人公・高坂葵（白洲迅）。しかし、6月12日（金）に放送された最終回では、入学式の場に葵の姿が…!?（※以下、最終回のネタバレがあります）【映像】感動の親子ショット◆蓮が入学式を迎え…前回第7話、葵は息子の蓮（小野晄士朗）とランドセルを選びに行く