ソフトバンク・上沢直之は阪神戦で4回2/3無四死球9奪三振2失点の好投パ・リーグ球団主催のファーム公式戦は14日、4試合が行われた。オリックスは1-0で広島に勝利した。打線は3回に野上士耀捕手の適時打で1点を先制。先発の齋藤響介投手が序盤から走者を背負いながらも、6回4安打7奪三振無失点と要所を締める好投を見せた。7回は川瀬堅斗投手、8回は阿部翔太投手が無失点でつなぎ、最後は東山玲士投手が締めて完封リレーを飾った