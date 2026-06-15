ソフトバンク・上沢直之は阪神戦で4回2/3無四死球9奪三振2失点の好投

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦は14日、4試合が行われた。オリックスは1-0で広島に勝利した。打線は3回に野上士耀捕手の適時打で1点を先制。先発の齋藤響介投手が序盤から走者を背負いながらも、6回4安打7奪三振無失点と要所を締める好投を見せた。7回は川瀬堅斗投手、8回は阿部翔太投手が無失点でつなぎ、最後は東山玲士投手が締めて完封リレーを飾った。

西武は7-3で中日に勝利した。初回に外崎修汰内野手の先頭打者本塁打で先制。同点の2回には秋山俊外野手や外崎の適時打、横田蒼和内野手の公式戦初本塁打で一挙5点で勝ち越した。先発の佐藤爽投手は5回3失点（自責点2）と試合を作ると、6回にはエマニュエル・ラミレス投手が4月以来の公式戦登板で3者凡退の好投。打線が6回に追加点を挙げ、7回以降も救援陣が無失点リレーで逃げ切った。

ソフトバンクは2戦連続の2桁安打を記録し、8-2で阪神に勝利して2連勝を飾った。初回に石塚綜一郎捕手の4号3ランで先制し、3回には佐倉侠史朗内野手の公式戦初本塁打でリードを広げた。先発の上沢直之投手が4回2/3無四死球9奪三振2失点と好投し、7回からは徐若熙投手が3回無失点で締めた。打線は8回に秋広優人内野手の4号ソロなどでダメ押した。

ロッテは5-3で日本ハムに勝利した。初回に相手の失策や角中勝也外野手の3号3ランなどで一挙4点を先制。先発の河村説人投手は、初回に先頭打者弾を浴びたものの5回1失点と好投してファーム5勝目を挙げた。その後は坂井遼投手、大聖投手、宮崎颯投手と無失点で繋ぎ、9回はチャリエル・ラドニー投手が2点を失うも、無死一、三塁から東妻勇輔投手が締めて逃げ切った。

楽天は6-4でDeNAに勝利した。初回に金子京介内野手と阪上翔也外野手の連続適時打で3点を先制。先発の江原雅裕投手が5回3安打無失点と好投した。7回に1点を失うも、直後に前田銀治外野手とYG安田捕手の適時打で3点を追加して突き放した。9回に日當直喜投手が3失点するもリードを守りきり、6連勝を飾った。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）