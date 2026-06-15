ドン・キホーテといえばちょっとクセのあるお菓子やおつまみ、最近では調味料なども有名です。しかし最新のコマーシャルでは「スゲーもフツーも結局ドンキ!」とアピールするように、実はフツーの食品でも魅力的なものがあるんです。そのひとつがお魚とお肉です。都内最大級の売り場面積を誇る「MEGAドン・キホーテ成増店」で驚いた商品を買ってみました。ドン・キホーテ「もりもりうに丼【赤酢】」(1,707円)○MEGAドン・キホーテ成