相場の重荷は米利上げ観測と米株市場の需給のゆがみ 先週の日本株市場は、その強さを改めて印象付ける一週間となった。6月5日夜の米雇用統計上振れを受けて米利上げ観測が高まり、SOX指数が10％超急落。その連鎖で週明けの東京市場でも日経平均が2,563円安と今年2番目、史上5番目の下げ幅を記録する波乱となったが、その後の回復ぶりはストラテジーレポート6月12日付け『急落のリスクはハイパースケーラ&