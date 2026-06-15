「昨年や一昨年の彼らとは、全く違うチームになっている」【MLB】Wソックス 6ー4 ドジャース（日本時間15日・シカゴ）ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地で行われたホワイトソックス戦で逆転負けを喫した。デーブ・ロバーツ監督が不在で、監督代行として指揮を執ったダニー・リーマンベンチコーチはホワイトソックスの目覚ましい進化に驚きと称賛の言葉を口にした。「脱帽するしかない。彼らは本当に素晴らしい戦いを見せた