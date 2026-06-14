KEY TO LITの佐々木大光が、15日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『真剣遊戯! THEバトルSHOW』(19:00〜)に出演。スイカが野菜かどうかの説明にポカンとし、「結局スイカってフルーツですよね?」と返してスタジオを振り回す。KEY TO LIT・佐々木大光○専門家の説明中に口をポカン…番組初の2時間スペシャルとなる今回は、中島健人率いるアイドル俳優軍に、貫地谷しほり、小手伸也、佐々木大光(KEY TO LIT)、末澤誠也(Aぇ! gr