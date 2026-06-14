ABEMA『今日、好きになりました。』（以下：今日好き）、 5月11日よりスタートした「ラヨーン編」で、カップルになったのは、ゆうか（森口優花、高2／大阪府、「チュンチョン編」からの継続）と、りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」「クライストチャーチ編」からの継続）のゆかりおカップル。【映像】ゆうか＆りおが何度もハグ！ラブラブの様子ゆうかはこうのすけ（江畑皇之介、高2／埼玉県）、れん（五十嵐蓮、高2／神