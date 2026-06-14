「これほどまでに好きな人と嫌いな人が分かれる映画もないだろうなと思います」――。山田杏奈が、主演映画『NEW GROUP』への思いを語った。真剣に取り組んだシーンが観客には笑いとして届き、「面白かった」という反響を喜んでいるという。山田杏奈 =オフィシャル提供○山田杏奈が映画『NEW GROUP』の撮影を回顧映画『NEW GROUP』公開記念舞台挨拶が13日に都内で行われ、山田杏奈、青木柚、ピエール瀧、下津優太監督が登壇した。