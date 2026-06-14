山田杏奈「これほどまでに好きな人と嫌いな人が分かれる映画もないだろうなと思います」 映画『NEW GROUP』への思い語る

山田杏奈「これほどまでに好きな人と嫌いな人が分かれる映画もないだろうなと思います」 映画『NEW GROUP』への思い語る