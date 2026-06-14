イージージェットは、エアバスA320neoファミリー機の100号機をドイツ・ハンブルクで受領した。イージージェットは359機のエアバス機を保有しており、このうちneo機は4分の1以上を占めている。100号機を含む、今後の受領機にはエアバスの最新客室仕様「Airspace」を導入し、座席列プラカードへの点字表示、ギャレーのカラー照明などが特徴となっている。エアバスA321neo6機とエアバスA320neo75機も、「Airspace」仕様に改修する。ま