ボルボのカラー担当は天才1000kmほど走った『XC60ウルトラT6 AWDプラグインハイブリッド』に続いて、同じボルボの『V60T6 AWDプラグインハイブリッド』に400km乗った話、その続きである。【画像】スタイリッシュすぎるステーションワゴン！『ボルボV60T6 AWDプラグインハイブリッド』全59枚取材車はボディカラーが『オーロラシルバーメタリック』、シートが『マルーンブラウン』のファインナッパレザー、インテリアが『チャコー