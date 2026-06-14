多大な影響を与えたデザイナージョルジェット・ジウジアーロ氏は、史上最も影響力のある自動車デザイナーと言われている。1955年、ジウジアーロ氏は学生展に作品を出展し、そこでフィアットの技術責任者ダンテ・ジアコーサ氏の目に留まった。その後の展開は、ご存知の通りだ。【画像】ジウジアーロが手掛けた美しいクーペ【マツダ・ルーチェ・ロータリークーペを詳しく見る】全24枚本特集では、過去数十年でジウジアーロ氏が生み