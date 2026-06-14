13日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏と斎藤雅樹氏が、同日のオリックス戦に勝利し、連敗を4で止めた阪神について言及した。阪神は初回に佐藤輝明の適時二塁打、4回に大山悠輔の犠飛で追加点を挙げると、6回にも熊谷敬宥の2点適時二塁打で、先発・高橋遥人に4点を援護。その裏、高橋遥人が3点を失うも6回3失点と最低限の役割を果たす。4−3の7回に登板した畠世周が4−3の7回二死一