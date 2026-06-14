「BOSS」のシャツでオシャレコーデ…ファンの視線は帽子に集中【MLB】Wソックス 8ー2 ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地ホワイトソックス戦のスタメンを外れ、今季3度目の欠場となった。前日のパイレーツ戦では左膝の炎症で途中交代しており、状態が心配される中で試合前には元気な様子で姿を見せた。その際、近くにいた“パートナー”にファンも笑顔になっている。大