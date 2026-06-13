【JリーグオールスターDAZN CUP】J2・J3EAST-A 2−0 J2・J3EAST-B（6月13日／MUFGスタジアム）【映像】強烈タックルで田中パウロを弾き倒した瞬間Jリーグを代表する2人のエンターテイナーが夢の共演を果たした。MF田中パウロ淳一の突破を、ピッチ外から飛び出した槙野智章監督が止めると、ファンからは「赤だろw」「おもろすぎるw」と大爆笑の声が上がった。6月13日、17年ぶりのオールスターゲームとなる「Jリーグオールスター